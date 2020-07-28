В Бобруйске 2 августа состоится вечер памяти Владимира Высоцкого
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По вашим многочисленным просьбам 2 августа состоится вечер памяти Владимира Высоцкого!
Начало в 18:00.
Высоцкий - кто он? Высоцкий - поэт с гитарой, чьи песни и стихи помогают нам жить. Высоцкий - актер, чей Гамлет потряс тысячи зрителей. Высоцкий - летописец нашей эры.
В этом году ровно 40 лет как ушёл из жизни Владимир Семёнович Высоцкий.
Легенда авторской музыки, актер театра и кино, Владимир Высоцкий был кумиром миллионов. Песни в его исполнении звучат в десятке фильмов — «Короткие встречи», «Вершина», «Я родом из детства».
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