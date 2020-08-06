В Бобруйске 1595 молодых людей впервые отдадут свой голос на выборах
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Автор текста: Вероника Бабич
В этом году в Бобруйске в избирательной кампании впервые примут участие 1595 молодых людей.
Знаменательно, что 9 августа, в день выборов, 18 лет исполнится двум молодым бобруйчанам. Когда они придут на свои избирательные участки, их обязательно поздравят с праздником и вручат памятные подарки.
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