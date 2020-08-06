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Выборы 2020

В Бобруйске 1595 молодых людей впервые отдадут свой голос на выборах

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В Бобруйске 1595 молодых людей впервые отдадут свой голос на выборах

В этом году в Бобруйске в избирательной кампании впервые примут участие 1595 молодых людей.

Знаменательно, что 9 августа, в день выборов, 18 лет исполнится двум молодым бобруйчанам. Когда они придут на свои избирательные участки, их обязательно поздравят с праздником и вручат памятные подарки.

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