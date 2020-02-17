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В Бобруйск приедет балет «Спящая красавица»

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В Бобруйск приедет балет «Спящая красавица»

20 марта в 18:00 состоятся гастроли Заслуженного коллектива Республики Беларусь Белорусский государственный академический музыкальный театр с балетом в двух действиях «Спящая красавица» 0+

Либретто народной артистки Беларуси Екатерины Фадеевой и Татьяны Ермолаевой.

Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут.

Балетмейстер-постановщик: народная артистка Беларуси Екатерина Фадеева.

Художник-постановщик: Инара Асланова (г. Баку, Азербайджан).

Ассистенты балетмейстера: заслуженный артист Республики Беларусь Вениамин Захаров, заслуженная артистка Республики Беларусь Жанна Лебедева.

Балет «Спящая красавица» был написан П.И. Чайковским в 1889 году на основе одноименной сказки Ш. Перро. Идею создания этого балета предложил директор императорских театров И.А. Всеволожский, который вместе с балетмейстером М. Петипа сочинил либретто будущего спектакля. В основе сюжета – борьба сил добра и зла, олицетворенных двумя персонажами феей Сирени и феей Карабос, в нем воспевается торжество света, любви и красоты.

Балет «Спящая красавица» стал настоящим шедевром хореографического искусства, его различные сценические версии идут во многих театрах всего мира.

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