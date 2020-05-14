В Беларуси завершается сев кукурузы

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия проинформировали, что по данным на 14 мая, льном-долгунцом засеяно 48,7 тыс. га, что составляет более 96% запланированных площадей, овощами — 3,98 тыс. га (88,4%). Сев сахарной свеклы и картофеля завершен. Гречиха посеяна на 9,34 тыс. га (41%), яровой рапс — на 50,1 тыс. га (95,9%), просо — на 6,48 тыс. га (79%). Сев всех яровых культур в Беларуси проведен на более чем 2,4 млн га — 94,4% запланированных площадей.

Как сообщалось, в этом году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, картофель — на 21,7 тыс. га, овощи — на 4,5 тыс. га, кукурузу — на более чем 1,1 млн га.