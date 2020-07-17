В Беларуси завершается регистрация на ЦТ в резервные дни

Сегодня завершается регистрация на централизованное тестирование в резервные дни.

В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование. В частности, это Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого.

К сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать. При себе нужно иметь паспорт, пропуск и документ, подтверждающий уважительную причину пропуска испытания. При этом директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк подчеркнул, что комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение.

Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля.