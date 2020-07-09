В Беларуси зарегистрировано около 500 беременных и рожениц с COVID-19, заявила журналистам главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда.

"Процент инфицированных COVID-19 беременных в Беларуси минимален. Если брать от всех инфицированных, то это порядка 500 выявленных женщин, беременных и родивших. Это небольшое число. И у нас не было тяжелых пациенток и случаев, которые бы привели к критическим ситуациям. Примерно 20-30% пациенток зарегистрировано с коронавирусной пневмонией. У нас действует система, которая предоставляет помощь беременным женщинам в зависимости от тяжести состояния", - рассказала Людмила Кеда.

По ее словам, в стране приняты все меры, чтобы минимизировать риск инфицирования COVID-19 беременных и новорожденных. "С самого начала развития ситуации у нас конкретно были определены родильные дома и отделения, в которых проводилось родоразрешение таких пациенток. Если говорить про Минск, то был определен 6-й родильный дом. По детям, у которых доказана коронавирусная инфекция: у нас отсутствовали такие случаи. Это мировая тенденция, что беременные и дети не подвержены большему риску заражения коронавирусной инфекцией, чем остальные. Был разграничен поток посещения женских консультаций. На сегодня запрещены посещения в родильных домах, также у нас введено ограничение на партнерские роды", - отметила главный специалист.

belta.by