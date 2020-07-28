В Беларуси зарегистрирован новый для белорусской фауны вид – золотистый шакал

Недавно в нашей стране был официально зарегистрирован совершенно новый для белорусской фауны вид – золотистый шакал.

Золотистый шакал – новый, 82-й по счету вид в официальном списке млекопитающих Беларуси.

Каждый год в Белоруссии фиксируются новые виды. Это может быть как пришельцы из другого региона, так и животные, принадлежащие к слабоизученным группам или регионам. Новый вид для нашей фауны - золотистый шакал пришелец из другого региона. Также новые виды появляются за счет того, что один, скажем так, старый и хорошо изученный вид делится на несколько. Например, раньше считалось, что у нас обитает европейский еж. Из этого вида выделили два новых – европейский белогрудый и венгерский.

Появление золотистого шакала было прогнозируемо на территории Беларуси, так было известно, что он уже несколько лет обитает в соседних странах – Украине, Польше и Литве. Как удалось установить, родословная зверя начиналась в Израиле. Для подтверждения присутствия нового вида в фауне потребовались череп, шкура, заспиртованные фрагменты мягких тканей - для проведения анализа ДНК. Проведенные исследования имеющегося материала и на разных экземплярах подтвердили факт регистрации этого вида.

Золотистый шакал – это не лесной вид зверей нашей страны, он предпочитает открытые пространства, поля, луга, заросли кустарников, любит заброшенные мелиоративные системы и каналы с зарослями тростника и камыша.

В настоящее время золотистый шакал не включен список охотничьих животных и поэтому его отстрел строго запрещен!

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