В Беларуси выздоровели и выписаны почти 18 тыс. пациентов с COVID-19
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В Беларуси на 30 мая выздоровели и выписаны 17 964 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 41 658 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 526 559 тестов.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 229 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.
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