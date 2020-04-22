В Беларуси выздоровели и выписаны 769 зараженных COVID-19
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В Беларуси на 22 апреля выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
С начала февраля в стране проведено 114 тыс. 955 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.
Всего зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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