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COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 769 зараженных COVID-19

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В Беларуси выздоровели и выписаны 769 зараженных COVID-19

В Беларуси на 22 апреля выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

С начала февраля в стране проведено 114 тыс. 955 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.

Всего зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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