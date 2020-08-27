В Беларуси выздоровели и выписаны 69 650 пациентов с COVID-19
118 0
В Беларуси на 27 августа выздоровели и выписаны 69 650 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 71 165 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 1 497 421 тест.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 662 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
также
-
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 650 пациентов с COVID-19
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 августа. Официальная статистика
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 августа. Официальная статистика
-
В Беларуси выздоровели и выписаны 68 577 пациентов с COVID-19
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 21 августа. Официальная статистика