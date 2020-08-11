В Беларуси выздоровели и выписаны 65 219 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 11 августа выздоровели и выписаны 65 219 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 69 005 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 377 540 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 592 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.