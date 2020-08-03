В Беларуси выздоровели и выписаны 62 943 пациента с COVID-19

В Беларуси на 3 августа выздоровели и выписаны 62 943 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 68 166 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 323 814 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 571 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.