В Беларуси выздоровели и выписаны 62 943 пациента с COVID-19
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В Беларуси на 3 августа выздоровели и выписаны 62 943 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 68 166 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 1 323 814 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 571 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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