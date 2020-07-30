В Беларуси выздоровели и выписаны 61 765 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 30 июля выздоровели и выписаны 61 765 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 67 665 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 288 586 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 553 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

belta.by