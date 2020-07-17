В Беларуси выздоровели и выписаны 57 370 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 17 июля выздоровели и выписаны 57 370 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 65 тыс. 782 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 млн 172 тыс. 880 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 491 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.