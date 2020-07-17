В Беларуси выздоровели и выписаны 57 370 пациентов с COVID-19
belta.by 51 0
В Беларуси на 17 июля выздоровели и выписаны 57 370 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 65 тыс. 782 человека с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 1 млн 172 тыс. 880 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 491 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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