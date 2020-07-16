В Беларуси выздоровели и выписаны 56 915 пациентов с COVID-19
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В Беларуси на 16 июля выздоровели и выписаны 56915 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 65623 человека с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 1162280 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 485 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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