В Беларуси выздоровели и выписаны 52 854 пациента с COVID-19
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В Беларуси на 8 июля выздоровели и выписаны 52 854 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 64 224 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 087 245 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 443 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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