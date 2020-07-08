В Беларуси выздоровели и выписаны 52 854 пациента с COVID-19

В Беларуси на 8 июля выздоровели и выписаны 52 854 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 64 224 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 087 245 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 443 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.