В Беларуси выздоровели и выписаны 51 120 пациентов с COVID-19
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В Беларуси на 6 июля выздоровели и выписаны 51 120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 63 804 человека с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 1 074 240 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 429 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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