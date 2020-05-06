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COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 4388 пациентов с COVID-19

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В Беларуси выздоровели и выписаны 4388 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 6 мая выздоровели и выписаны 4388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Зарегистрированы 19255 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего выполнено 220045 тестов", - проинформировали в пресс-службе.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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