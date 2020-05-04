В Беларуси выздоровели и выписаны 3259 пациентов с COVID-19
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В Беларуси на 4 мая выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 17489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего выполнено 211369 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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