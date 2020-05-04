В Беларуси выздоровели и выписаны 3259 пациентов с COVID-19

Зарегистрированы 17489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего выполнено 211369 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.