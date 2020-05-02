В Беларуси выздоровели и выписаны 3117 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 2 мая выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, зарегистрированы 15828 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего выполнено 195430 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 97 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.