В Беларуси выздоровели и выписаны 26 643 пациента с COVID-19
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В Беларуси на 11 июня выздоровели и выписаны 26 643 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 51 816 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 678 570 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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