В Беларуси выздоровели и выписаны 26 643 пациента с COVID-19

В Беларуси на 11 июня выздоровели и выписаны 26 643 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 51 816 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 678 570 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

belta.by