В Беларуси выздоровели и выписаны 22 066 пациентов с COVID-19
belta.by 47 0
В Беларуси на 5 июня выздоровели и выписаны 22 066 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 46 868 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 597 013 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 259 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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