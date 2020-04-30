В Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента с подтвержденным COVID-19
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В Беларуси на 29 апреля выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрирован 13181 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 168 986 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 84 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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