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COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента с подтвержденным COVID-19

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В Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента с подтвержденным COVID-19

В Беларуси на 29 апреля выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрирован 13181 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 168 986 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 84 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

belta.by

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