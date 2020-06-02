В Беларуси выздоровели и выписаны 19 195 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 2 июня выздоровели и выписаны 19 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 44 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 562 тыс. 945 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.