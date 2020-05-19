В Беларуси выздоровели и выписаны 10 620 пациентов с COVID-19
БЕЛТА 23 0
В Беларуси на 19 мая выздоровели и выписаны 10 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 31 тыс. 508 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 375 тыс. 076 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 175 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
также
-
В Беларуси выздоровели и выписаны 10 620 пациентов с COVID-19
-
В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от COVID-19
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 мая. Официальная статистика
-
Помощь медикам оказал коллектив бобруйской «Славянки»
-
В Испании продолжают ослаблять ограничения из-за пандемии