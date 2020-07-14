В Беларуси выздоровели 55 799 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 14 июля выздоровели и выписаны 55 799 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции скончались 474 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией и рядом хронических заболеваний.

На территории Беларуси в общей сложности зарегистрированы 65 269 человек с положительным тестом на COVID-19, проведено 1 144 696 тестов на коронавирус.