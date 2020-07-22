В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19
belta.by 41 0
В Беларуси на 22 июля выздоровел и выписан 59061 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрирован 66521 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1209400 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 513 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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