В Беларуси выписали 15 пациентов, вылеченных от COVID-19
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В Беларуси выписали 15 вылеченных от COVID-19 пациентов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"По состоянию на 9 утра 20 марта, с выздоровлением выписано 15 пациентов", - сказали в пресс-службе.
Сейчас под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют признаки инфекции COVID-19, по сути, являются больными, 12 человек.
Всего с конца января на COVID-19 обследованы более 19 тыс. человек.
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