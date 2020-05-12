В Беларуси введен режим повышенной готовности системы предупреждения и ликвидации ЧС

В Беларуси до 1 июня вводится режим повышенной готовности Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 мая 2020 года №275 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале,

Согласно документу, республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, местным исполнительным и распорядительным органам с 1 июня необходимо вводить соответствующие режимы функционирования территориальных и отраслевых подсистем и их звеньев Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от складывающейся обстановки.

Также они должны организовать постоянный мониторинг пожарной безопасности и контроль за недопущением выжигания сухой растительности, обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров, представлять информацию об изменении оперативной обстановки, связанной с пожарами из-за возгорания сухой растительности.

Постановлением также предписывается довести до сведения руководителей, других должностных лиц организаций, граждан Беларуси, иностранных граждан, лиц без гражданства, находящихся на территории страны, информацию об ответственности за нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В период действия режима работникам государственной лесной охраны (лесничеств) требуется обеспечить круглосуточный контроль за закрепленными участками (кварталами).

Кроме того необходимо организовать освещение в СМИ введения (отмены) ограничений или запретов на пребывание в лесах, требований безопасности при сжигании мусора, а также недопустимости выжигания сухой растительности, сведений о причинах и последствиях пожаров.

Согласно постановлению, Министерству транспорта и коммуникаций предписано инструктировать членов экипажей воздушных судов и бригад железнодорожного транспорта о необходимости информировать диспетчеров о выявленных возгораниях (задымлениях) сухой растительности.

Местным исполнительным и распорядительным органам нужно в зависимости от обстановки принимать решения о введении (отмене) запрета на посещение гражданами лесов, проведении там работ, охоты, въезде на территорию леса транспорта, а также информировать население о принятых решениях и организовать контроль за их выполнением. Помимо этого необходимо обеспечить круглосуточную работу диспетчерских (дежурных) служб по приему информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и ее передаче органам управления по ЧС, привлекать население, трудовые коллективы и внештатные пожарные формирования к работе по предупреждению пожаров из-за возгорания сухой растительности. Также местные исполнительные и распорядительные органы должны принимать решения о выделении средств из областных фондов финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, из резервных фондов местных исполнительных и распорядительных органов на первоочередные профилактические и защитные мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан.

Следует определить в зонах массового отдыха места для стоянок транспорта, разведения костров, размещения палаточных городков, других оборудованных зон отдыха, туристических стоянок. Инструктировать водителей о необходимости информировать диспетчеров о возгораниях (задымлениях) сухой растительности. Также требуется сформировать межведомственные рабочие группы из числа сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, территориальных органов Минприроды, Министерства лесного хозяйства и других заинтересованных для анализа пожарно-профилактической работы в лесах и правовой оценки ее эффективности.

Согласно документу, Министерству лесного хозяйства, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству внутренних дел, Министерству по чрезвычайным ситуациям, а также организациям, являющимся владельцами (пользователями) лесных и сельскохозяйственных угодий, необходимо контролировать соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечить профилактические мероприятия, а также выявление и привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение установленных требований и запретов.

Информацию о работе нужно представлять еженедельно нарастающим итогом до 15.00 по пятницам в Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.