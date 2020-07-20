В Беларуси стартовала вступительная кампания в учреждениях среднего специального образования

В Беларуси сегодня стартовала вступительная кампания в учреждениях среднего специального образования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

На бюджетную форму обучения в ссузах планируется принять 25,5 тыс. человек и около 14,5 тыс. - на платную. «На основе общего базового образования прием документов за счет средств бюджета пройдет с сегодняшнего дня по 31 июля, на платной основе - по 14 августа, для тех, кто будет сдавать вступительные испытания по специальности, - по 31 июля, - рассказали в пресс-службе. - Вступительные испытания пройдут с 1 по 5 августа. Зачисление на бюджет состоится по 7 августа, на платной основе - по 16 августа».

На основе общего среднего образования (профессионально-технического с общим средним образованием) абитуриенты смогут подать документы на бюджетную форму получения образования с сегодняшнего дня по 12 августа, на платную форму - по 18 августа, а те, кто будет сдавать вступительные испытания по специальности, - по 12 августа. Вступительные испытания пройдут с 13 по 15 августа, зачисление на бюджет состоится по 17 августа, на платной основе - по 19 августа.

«Нормативные, инструктивные и методические материалы, регулирующие вопросы приема в учреждения профессионально-технического образования, размещены на официальном интернет-ресурсе Министерства образования. Справочник абитуриенту «Интерактивный путеводитель по системе профессионального образования Беларуси» - на сайте Республиканского института профессионального образования», - добавили в ведомстве.