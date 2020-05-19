В Беларуси стартовал музыкальный марафон «С Днем пограничника!»

В официальных аккаунтах пограничной службы Беларуси в социальных сетях сегодня стартовал музыкальный марафон "С Днем пограничника!". Акция приурочена к профессиональному празднику сотрудников пограничной службы, который традиционно пройдет 28 мая.

"Поздравить пограничников может любой желающий. У вас есть интересное стихотворение, оригинальный видеоклип, песня или видеозарисовка о границе? Присылайте его нам. Самые интересные и оригинальные поздравления будут размещены в аккаунтах Госпогранкомитета и территориальных органов пограничной службы. Праздничные поздравления можно отправить на адрес электронной почты marafon@gpk.gov.by", - рассказали в Госпогранкомитете.

Открывает музыкальный марафон народный артист Беларуси Николай Скориков с песней "Граница".