В Беларуси стартовал благотворительный проект «День защиты детей с БРСМ»

Сегодня стартовал традиционный республиканский благотворительный проект "День защиты детей с БРСМ".

"Приближается 1 июня. Традиционно в преддверии Дня защиты детей стартует наш благотворительный проект. В центре внимания волонтеров "Доброе сердце" - дети. Территориальные организации БРСМ подготовили для подрастающего поколения более 200 активностей, которые будут реализованы в регионах с 26 мая по 5 июня. С учетом эпидситуации часть мероприятий переведена в онлайн-формат, часть планируется провести с учетом соблюдения правил гигиены, мер индивидуальной защиты и социального дистанцирования", – сообщает секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

Волонтеры БРСМ постараются окружить заботой воспитанников детских домов, социально-педагогических центров, коррекционно-развивающих учреждений, детей, воспитывающихся в домах семейного типа и из многодетных семей.

К примеру, в День защиты детей волонтеры Брестской районной организации БРСМ посетят воспитанников дома семейного типа в агрогородке Томашовка, передадут для ребят канцелярские товары и проведут игровую программу. В Поставах активисты союза молодежи подготовили игрушки и сладкие подарки для воспитанников районного социально-педагогического центра. Гомельская областная организация проведет в соцсети "ВКонтакте" фотоконкурс "Должны смеяться дети" на самый креативный детский снимок. Мстиславский районный комитет во время проекта "Забота - детям!" навестит ребят из коррекционно-развивающего центра и вручит им подарки. В Мяделе воспитанники центра коррекционного развития и реабилитации также получат гостинцы от волонтеров "Доброе сердце". В социально-педагогический центр с приютом Октябрьского района столицы волонтеры передадут новый спортинвентарь.

"Стоит отметить, что 1 июня по инициативе Гродненской областной организации БРСМ стартует новый республиканский молодежный проект ко Дню защиты детей и Всемирному дню родителей "#Разам з бацькамі" по благоустройству детских дворовых площадок", - добавила секретарь ЦК БРСМ.

Главная задача благотворительного проекта "День защиты детей с БРСМ", символом которого стали сердце и раскрытые ладони, - сохранение традиций милосердия, развитие волонтерства.