В Беларуси снят запрет на вывоз марли, бинтов, ваты и масок

Правительство сняло запрет на вывоз из страны марли, бинтов, ваты и белорусских масок. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 мая 2020 года №276 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее постановлением Совета Министров от 17 марта 2020 года №149 был установлен запрет на вывоз из страны некоторых товаров медицинского назначения. Новым постановлением правительство ослабило меры.

Из списка запрещенных к вывозу товаров теперь исключили бинты, марлю, вату. А медицинские маски (одноразовые или для многократного применения) теперь можно вывозить из страны, только если они белорусского производства.

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