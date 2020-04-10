В Беларуси снова продлевают весенние школьные каникулы

В Беларуси принято решение о новом продлении весенних школьных каникул - до 18 апреля. Об этом сообщили в Администрации Президента Беларуси.

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, сезонным подъемом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации обстановки главой государства поддержано предложение Минобразования и Минздрава о продлении весенних каникул в учреждениях общего среднего образования до 18 апреля" - проинформировали в Администрации Президента.

Министерством образования будут скорректированы учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету за счет поддерживающих и стимулирующих занятий.

Как сообщалось, ранее сроки весенних каникул были продлены на 6 дней - с 6 по 11 апреля включительно.

belta.by