В Беларуси сместят сроки вступительной кампании

Централизованное тестирование начнется с 25 июня, в то время как ранее оно должно было стартовать 13 июня."В ближайшее время мы представим новый график проведения ЦТ. Сейчас все еще раз отработаем, внимательно посмотрим. То, что ЦТ начнется 25 июня, - это точно", - заявил министр образования Игорь Карпенко.

"Это не значит, что у нас не будет запаса времени для того, чтобы подготовиться к началу нового учебного года. Как раз мы укладываемся во все сроки проведения кампании, включая момент подачи документов, зачисление в высшие учебные заведения на бюджет и платно, поступление в средние специальные и профессионально-технические учебные заведения", - подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что тестирование по наиболее массовым предметам разделят на два дня. "Русский язык и математика, где записывается наибольшее количество абитуриентов, разделим на два дня. Это будет такое новшество, но это не значит, что тест первого дня будет такой же и на второй день. У нас по каждому предмету создана достаточно большая база, и каждый раз госкомиссия методом компьютерного отбора предоставит соответствующий тест. Все тесты созданы по программе общего среднего образования. Как всегда, нужны знания и подготовленность абитуриентов", - сказал Игорь Карпенко.

Министр также рассказал, что в этом году цифры приема чуть увеличены в основном за счет технических, технологических специальностей, медицинских, физкультурно-оздоровительных. "Таким образом, мы предложим чуть больше мест абитуриентам, чем в прошлом году. Немного увеличен набор и в средние специальные учебные заведения. А в системе профтехобразования идет гибкий набор. Мы можем цифры скорректировать", - отметил он.

Игорь Карпенко также ответил на вопрос, как с учетом нынешней обстановки будет осуществляться прием на обучение иностранных граждан. По словам министра, как правило, эти абитуриенты приезжают в период с сентября по декабрь. "За развитием ситуации посмотрим. Вы видите, что вокруг нас начинают уже снижать ограничительные меры, происходят определенные изменения. Но вместе с тем высшие учебные заведения уже начинают работу по онлайн-собеседованию с потенциальными абитуриентами из зарубежных стран, которые хотят приехать к нам на обучение по языкам. В первую очередь это русский и английский языки. Для того чтобы сюда приехать потом и подключиться к образовательному процессу, они должны пройти такие собеседования. В вузах эта схема отработана, она не новая", – сказал Игорь Карпенко.