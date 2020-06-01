В Беларуси сегодня отмечается День защиты детей. С праздником, юные бобруйчане! (Фоторепортаж)
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В Бобруйске проживает более 42 тысяч детей в возрасте от 0 до 18 лет.
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