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Общество

В Беларуси сегодня отмечается День защиты детей. С праздником, юные бобруйчане! (Фоторепортаж)

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В Беларуси сегодня отмечается День защиты детей. С праздником, юные бобруйчане! (Фоторепортаж)

В Бобруйске проживает более 42 тысяч детей в возрасте от 0 до 18 лет.

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