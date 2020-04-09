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В Беларуси реализовано 10 млн масок отечественного производства

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В Беларуси реализовано 10 млн масок отечественного производства

В Беларуси реализовано 10 млн масок, произведенных отечественной легкой промышленностью. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

"Уже реализовано то, что произвела наша легкая промышленность, - 7,5 млн масок и 2,5 млн одноразовых. Вот посчитайте, сколько масок мы за это время выпустили и реализовали", - сказал Владимир Караник.

belta.by

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