В Беларуси разрешили снимать наличные с карты через кассу магазина. Соответствующее постановление Совета Министров и Национального банка от 15 мая 2020 года №290/11 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале,

В сельской местности, малых городских поселениях, территории вне населенных пунктов выдача наличных держателям банковских карточек через кассовое оборудование, подключенное к системе контроля кассового оборудования, возможна с 5 июня 2020 года. На остальной территории страны - с 1 января 2022 года.

Выдавать деньги смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели, реализующие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги.

Сумма наличных, которая выдается в рамках одной операции, может составлять не более 5 базовых величин включительно (сейчас 1 БВ - Br27).

Постановление вступает в силу с 5 июня.