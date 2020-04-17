В Беларуси провели более 86,8 тыс. тестов на коронавирус

По данным на 17 апреля в Беларуси проведено 86 тыс. 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

В информации Минздрава, в Беларуси зарегистрированы 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента.

Умерли 42 человека с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Больше всего зарегистрированных случаев коронавируса по-прежнему в Минске и Витебской области, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник.

По его словам, ситуация по-прежнему оценивается как контролируемая. Принимаемые меры позволяют избежать перегрузки системы здравоохранения. "Понятно, что эпидпроцесс развивается, учитывая, что мы живем в глобальном мире", - сказал он, добавив, что регистрируются завозные случаи.