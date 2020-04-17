0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

В Беларуси провели более 86,8 тыс. тестов на коронавирус

belta.by 28 0

В Беларуси провели более 86,8 тыс. тестов на коронавирус

По данным на 17 апреля в Беларуси проведено 86 тыс. 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

В информации Минздрава, в Беларуси зарегистрированы 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента.

Умерли 42 человека с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Больше всего зарегистрированных случаев коронавируса по-прежнему в Минске и Витебской области, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник.

По его словам, ситуация по-прежнему оценивается как контролируемая. Принимаемые меры позволяют избежать перегрузки системы здравоохранения. "Понятно, что эпидпроцесс развивается, учитывая, что мы живем в глобальном мире", - сказал он, добавив, что регистрируются завозные случаи.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости