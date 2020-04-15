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COVID-19

В Беларуси проведено более 76 тысяч тестов на коронавирус

В Беларуси по данным на 15 апреля проведено 76 198 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В Беларуси проведено более 76 тысяч тестов на коронавирус

В стране зарегистрировано 3728 случаев заражения новым коронавирусом, 68 пациентов находятся на ИВЛ (искусственной вентиляции легких), 36 инфицированных скончались, это пациенты с рядом хронических заболеваний, говорится в сообщении.

Для тестирования на коронавирус в республике задействованы 24 лаборатории. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

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