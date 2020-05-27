В Беларуси прогульщиков на удаленке будет вычислять робот

В Беларуси приступают к внедрению системы дистанционной мотивации и повышения дисциплины. Специальная программа поможет руководителям узнать, во сколько сотрудник на удаленке "вышел" на работу и насколько внимательно он относится к своим задачам.

Программное решение будет работать в режиме онлайн и после тестирования на площадке HostFly.by станет доступно бесплатно всем желающим. Среди достоинств программы - возможность отслеживать всех работников, которые трудятся на дому. Руководители компаний смогут проводить виртуальную перекличку специалистов, отправляя им специальные уведомления. Сотрудников, которые ушли в отпуск, отгул или на больничный, программа беспокоить не будет - приложение учитывает статус работников, сверяя его с электронными заявками на отпуска или больничные.

Робот будет оценивать, как быстро сотрудник среагировал на уведомление, рассчитывать и интерпретировать возможные задержки. Например, если сотрудник отсутствовал 15 минут на рабочем месте, программа повторит попытку получить от него обратную связь. Тех, до кого не получится "достучаться" в течение определенного времени, программа запишет в "прогульщики" и доложит руководству.

Разработчики отмечают, что кроме как для повышения дисциплины, программу можно использовать и для мотивации работников. Пока робот умеет подбадривать специалистов позитивными текстами и анимацией. Но в будущем научится определять степень утомленности работника и выпрашивать за него бонусы и выходные у начальства.

Новая программа предназначена в первую очередь для руководителей предприятий и отделов. Управленцы будут получать все данные об активности подчиненных, выбирать, каких сотрудников исключить из системы проверки.

"Мы ожидаем, что сможем предложить эту разработку бесплатно на наших облачных серверах. Такой инструмент будет востребован бизнесом не только в условиях пандемии, но и в будущем, для повышения эффективности работы сотрудников, которые будут работать вне офиса. Судя по темпам перехода бизнеса на дистанционный формат работы, можно уверенно говорить о том, что потребность в таких инструментах будет расти", - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

На старте программное решение будет внедрено в нескольких компаниях. После выхода финальной версии появится возможность ее широкого использования.