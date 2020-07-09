В Беларуси приняты 14 новых строительных норм

В Беларуси утверждены новые строительные нормы. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 16 декабря 2019 года №69, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документом утверждены строительные нормы "Жилые здания", "Кровли", "Общественные здания", "Станции технического обслуживания транспортных средств. Гаражи-стоянки автомобилей", "Трамвайные и троллейбусные линии", "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий", "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Воздействия для определения огнестойкости", "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки", "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые воздействия", "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Температурные воздействия", "Основы проектирования строительных конструкций", "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", "Промышленный транспорт" и "Склады нефти и нефтепродуктов".

Нормы разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Они будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Как сообщалось ранее, в Беларуси ведется работа по реформированию законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно указу от 5 июня 2019 года №217 в стране вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы, включающие требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения, и строительные правила, обеспечивающие способы достижения строительных норм.

Действующие сейчас технические нормативные правовые акты других госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, будут признаваться утратившими силу после введения в действие новых строительных норм и правил.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов по строительным нормам и правилам можно ознакомиться на официальном сайте ведомства (www.mas.gov.by) в недавно созданном разделе "Строительные нормы и правила".

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