В Беларуси предлагается создать площадку для сделок в научно-инновационной сфере

В Беларуси предлагается создать специализированную площадку для сделок в научно-инновационной сфере. Такое предложение высказал министр экономики Александр Червяков во время установочного совещания специальной рабочей группы по решению проблем эффективного использования потенциала научно-инновационной сферы для экономики.

Финансирование имеет ключевое значение в вопросе задействования научно-технического потенциала для развития национальной экономики. Министр в качестве варианта решения предложил создать специализированную площадку по организации и финансированию сделок с результатами научно-технической деятельности. "Суть предлагаемого проекта состоит в том, чтобы всю рыночную торговлю результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технологиями, ноу-хау и другими продуктами интеллектуальной собственности сконцентрировать на одной площадке. Речь идет о создании площадки для торговли нематериальными активами и привлечении инвестиций для обеспечения сделок на ней. Например, в виде размещения ценных бумаг - облигационных займов или акций. В перспективе эта площадка может стать базовым рынком для торговли результатами НИОКР на пространстве ЕАЭС", - заявил он.

Александр Червяков также сообщил, что реализация такого проекта, по сути торгово-финансового центра для R&D (НИОКР), включает в себя развертывание особой инфраструктуры. Она обеспечит быстрый доступ к научно-исследовательскому контенту, базам данных, ресурсам и инструментам, что значительно сократит сроки организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и издержки на их проведение. "Это позволит быстро интегрировать предлагаемый к обсуждению проект в глобальную систему рынка торговли технологиями, что обеспечит спрос на продукцию наших ученых и разработчиков со стороны отечественных и зарубежных производителей", - пояснил он.

Министр также дал оценку экономическому развитию страны и обозначил задачи на текущий период. "У нас уже есть предварительные данные о работе экономики в апреле - это 98,7%. По нашей оценке, отрицательная динамика сохранится в текущем месяце, что обусловлено эффектом пандемии. Однако уже с июля Минэкономики ожидает начала восстановительного роста. Этому поспособствуют оживающие рынки наших торговых партнеров. В целом по году наша задача - не допустить снижения ВВП по сравнению с прошлым", - отметил он.