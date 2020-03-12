В Беларуси планируют создать Национальное агентство по обеспечению качества образования, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время совместного заседания Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания и Общественно-консультативного совета по вопросам образования.

"В Беларуси планируется создание Национального агентства по обеспечению качества образования, соответствующие изменения уже внесены в проект новой редакции Кодекса об образовании", - сказал Игорь Карпенко.

Основной задачей агентства будет являться проведение государственной аккредитации учреждений образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. "Его создание позволит сформировать штат профессиональных экспертов в сфере образовательной деятельности, как республиканского, так и международного уровня, сделает процедуру более открытой, будет способствовать повышению экспорта образовательных услуг", - отметил министр.