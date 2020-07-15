В Беларуси планируют пересмотреть критерии установления инвалидности

В Беларуси планируется пересмотреть критерии установления инвалидности, сообщил директор Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации Василий Смычек во время посещения центра заместителем премьер-министра Игорем Петришенко.

Игорь Петришенко поинтересовался, корректируются ли подходы по установлению инвалидности с учетом современных реалий. "Есть постановление Минздрава №97 по определению групп инвалидности. Мы его постоянно дорабатываем, сегодня по поручению Минздрава готовится новая редакция, мы пересматриваем критерии. Но не в сторону ужесточения, ни в коем случае. Мы уточняем в научном плане, как можно еще пойти навстречу человеку в плане определения инвалидности. С другой стороны, мы пересматриваем другие экспертные документы. Например, сегодня ставятся вопросы по допуску к вождению людей с инвалидностью на адаптированных автомобилях", - пояснил Василий Смычек.

Директор РНПЦ отметил, что 10 лет назад инвалидов было около 500 тыс., сейчас - около 575 тыс. Одна из причин - рост травматизма и случаев заболеваний, которые ведут к инвалидности. С другой стороны, улучшилось качество диагностики и проведения экспертизы. "Мы обосновали так называемый синдром социальной компенсации. Если мы видим, что у человека не одно ограничение в движении или общении слабовыраженной степени (при одном инвалидность не определяется), а три, то инвалидность определяется. То есть за счет льготного подхода инвалидность растет, государство идет на то, чтобы нести затраты. Мы определяем инвалидность тем, кому раньше ее не давали", - констатировал он. При этом Василий Смычек подчеркнул, что никаких плановых цифр по установлению инвалидности нет и никогда не было.

"Число инвалидов растет не только у нас, но и во всем мире. Другое дело, что в других странах более чем в 50% случаев не определяется денежное пособие, пенсии не выплачиваются, не предоставляются какие-либо льготы. А у нас каждому инвалиду выплачивается пенсия", - добавил директор РНПЦ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, неполно функционирующими гражданами в мире являются 15% людей. В Беларуси этот показатель составляет 6%, Польше - около 9%, России - 9%. "В Узбекистане, Кыргызстане - 2-3%, но у них жесткие подходы в плане определения инвалидности", - пояснил Василий Смычек.