В Беларуси открывается сезон охоты на косулю

На основании Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты в Республике Беларусь в период с 15 мая по 30 сентября состоится открытие на взрослых самцов, а также селекционных животных любого пола и возраста косули.

Охотиться можно в течение суток индивидуальными способами – из засады и с подхода. При этом разрешено применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

Следует помнить, что незаконная добыча косули является уголовно-наказуемым деянием. За данное преступление (в соответствии с ч. 2 ст. 282 Уголовного Кодекса Республики Беларусь) может быть назначен штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, виновный может лишиться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Подлежит уплате и причиненный природе вред: за одну особь косули – 120 базовых величин или 3240 рублей.

Кроме того, следует знать, что незаконное перемещение (транспортировка) или разделка диких животных, также является уголовно наказуемым деянием. Согласно статье 2821 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, ответственность за данное преступление предусмотрена от штрафа до лишения свободы до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. По решению суда может быть изъято и конфисковано транспортное средство, на котором осуществлялась транспортировка.

Такие строгие санкции ввели в первую очередь для того, чтобы наказать браконьеров, которые при задержании объясняли, что нашли тушу или мясо в угодьях и не причастны к добыче зверя.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая, 49а, тел: 72-62-32 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира.