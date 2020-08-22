В Беларуси открыта линия дистанционного консультирования по вопросам ВИЧ
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В Беларуси открыта линия дистанционного консультирования населения по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.
Линия будет работать на базе отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов республиканского центра. Проконсультироваться могут все желающие, в том числе люди, относящиеся к группам повышенной уязвимости в отношении ВИЧ-инфекции.
Работать с населением будут психолог и врач-эпидемиолог. Такая возможность будет предоставлена через Skype (найти можно под именем "отдел профилактики ВИЧ и ПВГ") в будние дни с 10.00 до 16.00.
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