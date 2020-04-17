В Беларуси ограничили продажу нетабачных никотиносодержащих изделий. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 апреля 2020 года №232 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, запрещается продажа нетабачных никотиносодержащих изделий несовершеннолетним. Не допускается открытая выкладка нетабачных никотиносодержащих изделий в витринах, другом торговом оборудовании (исключение - магазины беспошлинной торговли).

Запрещается также продажа методами самообслуживания, другими способами, при которых покупатель имеет к изделиям прямой доступ. Информация о реализуемых нетабачных никотиносодержащих изделиях размещается в виде их перечня.

Продавец может предоставить информацию об изделиях по требованию покупателя, кроме лиц младше 18 лет. Под нетабачным никотиносодержащим изделием понимается продукция, содержащая сырье растительного или синтетического происхождения (за исключением табачного сырья) и никотин, предназначенные для сосания, жевания, нюхания, другого способа потребления.

Исключение составляют лекарственные и ветеринарные средства, жидкости для электронных систем курения с содержанием никотина, пищевые продукты растительного происхождения.

Основные пункты постановления вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.