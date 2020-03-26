В Беларуси начался пожароопасный период – за последние сутки зарегистрировано более 100 природных пожаров

Белорусские спасатели предупреждают о том, что в стране начался пожароопасный период.

«Только за эту неделю в статистику спасателей попали 283 случая пожаров в экосистемах – это лесные и торфяные пожары, а также загорания травы и кустарника. Из них более 100 – за минувшие сутки», - проинформировали в МЧС.

В ведомсте подчеркивают, что палы не приносят никакой пользы, приводят к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. «На пепелищах часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию», - отмечают в МЧС.

А главное - огонь на приусадебном участке или вблизи строений может стать причиной пожара, который уничтожит жилье или даже приведет к человеческим жертвам.

Спасатели призывают не выжигать сухую траву, не проходить мимо подобных возгораний - начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Еесли вы понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 или 112.

При сжигании мусора необходимо соблюдать правила безопасности: костер должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 – от леса и 30 – от соломы. Мангал или гриль устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от дома.

sb.by