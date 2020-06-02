В Беларуси на ЦТ зарегистрировались более 64 тысяч абитуриентов

Всего для участия в ЦТ 2020 года зарегистрированы 64 314 абитуриентов (76 888 - в 2019 году). По результатам регистрации наиболее популярные предметы - русский язык (52 660 зарегистрированных), математика (34 805) и английский язык (23 549).

Регистрация проводилась с использованием автоматизированной информационной системы "Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования" по принципу одного окна. В связи с эпидобстановкой в этом году изменился порядок регистрации. В частности, абитуриент должен был заполнить в электронном виде заявление и отослать его с личного электронного адреса на адрес электронной почты выбранного пункта регистрации.

Кстати, ЦТ в этом году будет проходить с 25 июня по 16 июля. ЦТ по русскому языку и математике будет проходить по 2 дня по каждому учебному предмету. В Минобразования заверили, что в пунктах проведения ЦТ будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.